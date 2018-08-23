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В МИД РФ рассказали, на чьей стороне играет представитель США по Украине

Политика

Американские власти отвыкли от компромисса как метода решения проблем

Москва, 23 августа 2018, 11:54 — REGNUM  Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер занимает проукраинскую позицию и играет на стороне Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, это показатель того, что власти США отвыкли от компромисса как метода решения проблем и предпочли политику давления и принятия односторонних мер.

Напомним, Волкер был назначен спецпредставителем США по ситуации на Украине в июле минувшего года. При этом он практически сразу заявил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией и независимость народных республик Донбасса.

Кроме того, Волкер обвинил Россию в том, что она «сознательно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины».

Читайте подробнее: Волкер обвинил Россию в затягивании конфликта в Донбассе

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МИД России
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