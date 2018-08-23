Крушение поезда в Боснии: есть погибшие

Сараево, , 11:58 — REGNUM В результате столкновения двух грузовых поездов на юге Боснии погибли два человека, еще один получил серьезные ранения, сообщает 23 августа Reuters.

По причине инцидента железнодорожное движение по направлению от столице государства города Сараево на юг страны будет закрыто до тех пор, пока не завершится расследование.

Напомним, ранее 12 августа в Монголии сошел с рельс пассажирский поезд. На момент трагедии в нем находилось 300 человек, что значительно больше, чем на поездах грузовых. Тем не менее о смертельных случаях не сообщалось, пострадали десять человек.

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