Четверг, 23 Августа 2018 года
13:16:49 МСК

Сотрудники спецслужб СНГ учились выявлять «спящие» ячейки террористов

Политика

Представители спецслужб обсудили и проанализировали возможности информационных систем коллективного пользования, имеющихся в арсенале правоохранителей

Сотрудники спецслужб СНГ учились выявлять «спящие» ячейки террористов
Осиное гнездо

Бишкек, 23 августа 2018, 11:45 — REGNUM  В рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям стран Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии прошел тренинг, на котором представители спецслужб стран СНГ учились выявлять «спящие» ячейки террористов. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористического центра СНГ.

В ходе занятий участники тренинга «отрабатывали алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих» ячеек международных террористических организаций», отметили в пресс-службе.

Также представители спецслужб обсудили и проанализировали возможности информационных систем коллективного пользования, имеющихся в арсенале правоохранителей.

Напомним, в сентябре состоятся совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018».

Читайте также: Россия напомнила о необходимости сотрудничества по антитеррору

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить