Международный молодёжный форум в Оренбурге: волонтёры прошли жёсткий фильтр

Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбурге в третий раз пройдёт Международный молодёжный форум «Евразия», в котором будут участвовать представители 77 стран Евразии и мира. Уже сформирован волонтёрский корпус «Евразии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

По словам вице-губернатора Веры Башировой, именно на Оренбуржье была возложена задача по отбору волонтёров.

«Волонтеры «Евразии» — это люди, для которых форум начался уже давно. Они готовятся максимально эффективно отработать всю программу с участниками и гостями. Я уверена, что волонтёры станут незаменимыми помощниками организаторам и участникам форума», — сказала она.

Была подана 671 заявка из 11 стран и 64 регионов Российской Федерации. Половина заявок поступила из Оренбургской области. Кандидатами в волонтёры стали люди возрасте от 16 до 62 лет. По итогам заявочной кампании сформирована команда из 180-ти волонтеров. Помимо добровольцев из Оренбуржья в ряды волонтёрского корпуса форума вошли 30 представителей других субъектов Российской Федерации, а также Германии, Индии и Казахстана.

Напомним, что форум «Евразия» пройдёт в Оренбурге с 4 по 10 сентября. Участниками «Евразии-2018» станут 800 молодых людей из России, иностранная молодежь и соотечественники из десятков стран Евразийского континента. Среди них — лидеры молодежных организаций и политических партий, молодые журналисты, преподаватели, учёные, лидеры студенческого самоуправления и студенческих спортивных клубов, профессиональные спортсмены и другие представители активной молодёжи.

Приглашение на форум получили глава МИД России Сергей Лавров, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, сенаторы, депутаты, известные эксперты. Своё личное участие в работе этого форума 4 и 5 сентября подтвердил министр иностранных дел России. Предполагается, что он будет присутствовать на церемонии торжественного открытия форума 4 сентября, а на следующий день проведёт панельную дискуссию.

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