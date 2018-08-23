Получив угрозы, консульство Австралии в Индонезии усиливает безопасность

Джакарта, , 11:45 — REGNUM Консульство Австралии в Сурабае, Индонезия, активизирует меры безопасности, сообщает Sindonews.

Австралийские официальные лица в Сурабае отказались посетить мероприятие в Университете Аирлангга 23 августа. Это связано с сообщениями в социальных сетях, призывающими индонезийцев-мусульман провинции Восточная Ява убивать австралийских чиновников.

«Австралия является членом международной коалиции, которая борется с терроризмом. Австралия уничтожила тысячи мусульман, пролив кровь», — заявляют австралийские чиновники.

Индонезия — страна, где большая часть населения исповедует ислам.

Австралия открыла консульство в Сурабая, втором по величине городе в Индонезии, в начале августа.

В мае серия взрывов смертников потрясла Сурабайю, в результате чего погибли около 30 человек. С тех пор полиция арестовала около 250 подозреваемых боевиков.

Австралийский совет по туризму сообщает, что Азиатские игры — 2018, которые проходят в двух индонезийских городах: Джакарта и Палембанг с 18 августа по 2 сентября, являются объектом террора.

Совет по туризму заявил, что австралийское правительство продолжает получать информацию о том, что террористы могут планировать нападения в Индонезии.

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