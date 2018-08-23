Китай поддерживает Россию в деле мирного урегулирования афганской проблемы

Пекин, , 11:36 — REGNUM КНР поддерживает позитивные усилия России по мирному урегулированию афганского вопроса. Об этом 23 августа заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан.

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Дипломат отметил, что политическое решение афганского вопроса неотделимо от поддержки и помощи международного сообщества и соседних государств, добавив, что Китай готов также прилагать усилия для установления мира в Афганистане.

«Что касается конференции в Москве, то мы сейчас поддерживаем тесный контакт с российской стороной по этому вопросу», — цитирует РИА Новости слова Лу Кана.

Как сообщало ИА REGNUM, консультации Московского формата по Афганистану состоятся 4 сентября. К участию в переговорах приглашены представители 12 государств. Накануне, 22 августа, в госдепе США отказались от участия во встречи. В Вашингтоне сомневаются, что эта инициатива «будет способствовать какому-либо прогрессу на данном направлении».

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Напомним, очередной раунд консультаций по афганской проблематике состоялся в апреле 2017 года. В нём приняли участие заместители министров иностранных дел и спецпредставителей Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Приглашённые на консультации представители США приехать отказались. Главным пунктом повестки дня стала координация региональных усилий по содействию продвижению процесса национального примирения в исламской республике в интересах скорейшего установления мира в этой стране.

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