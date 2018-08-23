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Солист Aerosmith запретил президенту Трампу использовать свои песни

Политика

Стивен Тайлер объясняет это заботой об авторских правах

Вашингтон, 23 августа 2018, 11:37 — REGNUM  Солист группы Aerosmith Стивен Тайлер призвал президента США Дональда Трампа не использовать его песни на политических мероприятиях, передает телеканал N-TV 23 августа.

Адвокат Тайлера опубликовала письмо, в котором говорится, что использование творчества Aerosmith создает неверное впечатление, будто музыкант политически поддерживает президента Трампа.

Сам Тайлер пояснил в Twitter, что его возмущение не связано с политической борьбой между демократами и республиканцами — он выступал в защиту авторских прав задолго до того, как нынешняя администрация Белого дома приступила к работе.

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Музыка
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