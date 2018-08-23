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Суд отказал в пересмотре решения о конфискации имущества Захарченко

Политика

У полковника и его близких в собственности были 27 квартир в лучших районах Москвы, а также четыре автомобиля премиум-класса и крупные денежные средства

Суд отказал в пересмотре решения о конфискации имущества Захарченко
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 23 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Решение о конфискации 9 млрд рублей и недвижимости у бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко и его семьи пересмотрено не будет. Об этом сообщили 23 августа в Никулинском суде Москвы.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении иска стороне защиты Дмитрия Захарченко, которая пыталась оспорить законность конфискации у бывшего правоохранителя денег и недвижимости. Добавим, 13 июля в Мосгорсуде отказали в передаче на пересмотр в президиум решения о конфискации имущества Захарченко и его близких.

Следует отметить, что речь идет о 27 квартирах в лучших районах Москвы, а также о четырех автомобилях премиум-класса и денежных средствах на сумму около 8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что более 9 млрд рублей из имущества фигуранта уголовного дела перечислены в государственный бюджет.

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Дело Захарченко
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