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Сальвини: «После мигрантов с Diciotti на берег не сойдет никто»

Политика

Министр внутренних дел Италии подчеркнул, что он действует из соображений безопасности своего народа

Рим, 23 августа 2018, 11:25 — REGNUM  Сошедшие на итальянский берег мигранты с судна Diciotti будут последними принятыми в Италии. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter 23 августа.

«Италия — более не лагерь для беженцев в Европе. С моего позволения, после Diciotti не сойдет никто», — написал министр.

«Если кто-то хочет возбуждать расследование против меня — РАССЛЕДУЙТЕ. Я готов привести свои аргументы. Я отвечаю на мандат, который предоставили мне итальянцы 4 марта. Меня попросили о БЕЗОПАСНОСТИ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Сальвини дал разрешение на прием в итальянском порту Катания 29 несовершеннолетних мигрантов с патрульного судна Diciotti. Всего на его борту находились 177 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Маттео Сальвини разрешил принять 29 несовершеннолетних с судна Diciotti

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