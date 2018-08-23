Под Оренбургом начались учения экипажей комплексов «Искандер-М»

Москва, , 11:14 — REGNUM На Тоцком полигоне в Оренбургской области стартовали учения, в ходе которых ракетчики поразят цели условного противника пусками ракет комплекса «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В военном ведомстве отметили, что тактические учения ракетной бригады, оснащённой комплексами «Искандер-М» проходят в рамках внезапной проверки войск ЦВО. Данная проверка, как ранее сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, инициирована Верховным главнокомандующим Вооружённых сил России Владимиром Путиным.

В сообщении указано, что расчетам «Искандеров» предстоит произвести погрузку ракет и поразить цели условного противника с помощью электронных пусков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев заявил, что российские военные в ходе учений отработали нанесение ударов оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» с Кубани по целям в горах Абхазии и в акватории Черного моря.

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