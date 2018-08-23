Власти Петербурга хотят иметь полный контроль над водными путями города

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Руководство Санкт-Петербурга обратилось к федеральному центру с предложением передать Смольному полномочия в сфере внутреннего водного транспорта, которые в настоящее время осуществляют федеральные органы власти.

Соответствующее предложение содержится в письме губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщает 23 августа издание «Фонтанка». Письмо было направлено еще в июне текущего года.

«Смольный хотел бы сам содержать городские реки и каналы и обеспечивать на них безопасность судоходства», — отмечает источник.

Речь идет о реках Большая, Средняя и Малая Невка, Фонтанка и Мойка, канале Грибоедова, Крюковом канале, Зимней канавке, Кронверкском проливе, которые предлагается включить в перечень внутренних водных путей регионального значения.

По данным источников издания, Смольный хочет, прежде всего, самостоятельно устанавливать на этих водных путях правила навигации. Это даст возможность регулировать городской рынок речных туристических перевозок, объем которого оценивается в 2,5 млрд рублей в год.

В настоящее время Большая, Средняя и Малая Невки являются водными путями РФ федерального значения, а городской статус остальных вышеперечисленных водных объектов никак не подтвержден на федеральном уровне, что связывает руки Смольному в регулировании перевозок и наказании за нарушение правил.

По данным «Фонтанки», в Минтрансе в целом положительно отнеслись к желанию властей Петербурга получить дополнительные полномочия, однако смена главы Минтранса в ходе формирования нового состава правительства затормозила реакцию ведомства на предложение Смольного.