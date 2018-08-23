Анкара обвинила США в игнорировании юридического процесса

Анкара, , 11:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын подверг критике США за игнорирование юридических процедур в отношении американского пастора, арестованного турецкими правоохранительными органами, сообщает 23 августа Anadolu.

«В Турции действует принцип верховенства закона, и дело Эндрю Брансона является вопросом юридическим», — отметил Калын, отвечая на критику советника президента США Джона Болтона относительного того, что пастора не выпускают на свободу.

Напомним, и без того конфликтные отношения между Турцией и США значительно осложнились после того, как турецкие правоохранительные органы арестовали американского пастора по обвинению в терроризме.

Ответные меры США были направлены на некоторых министров Турции, против которых были введены санкции. Позднее Вашингтон поднял пошлины на турецкую сталь и алюминий, что привело к обрушению турецкой лиры.

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