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МИД Франции приветствует избрание Имрана Кхана на пост премьер-министра

Политика

Франция поздравляет Имрана Кхана с избранием на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан

МИД Франции приветствует избрание Имрана Кхана на пост премьер-министра
Chatham House
Имран Кхан

Париж, 23 августа 2018, 11:02 — REGNUM  Франция поздравляет Имрана Кхана с избранием на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан и желает ему всяческих успехов в выполнении новых обязанностей, сообщает МИД Франции.

«Пакистан и Франция имеют давние дружеские отношения, которые мы хотим и дальше развивать в рамках доверительного и конструктивного диалога по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.

Напомним, лидер центристской партии Пакистана Имран Кхан принёс присягу в качестве нового премьер-министра страны 18 августа.

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Политическая жизнь Франции
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