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В Камбодже готовится широкая амнистия

Политика

Вероятно, освобождены будут оппозиционные политики

В Камбодже готовится широкая амнистия
Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США
На свободе

Пномпень, 23 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что рассматривает возможность широкой амнистии для преступников, которые получат шанс исправить свои ошибки, сообщает 23 августа Associated Press.

Власти не уточнили кто конкретно может попасть под амнистию, однако велика вероятность, что она коснется политических оппонентов Хун Сена: политиков из 12 оппозиционных партий, обвиняемых в общественных беспорядках.

Напомним, ранее суд Камбоджи отказал в освобождении под залог лидеру оппозиции Кем Сокха, обвиняемому в государственной измене. Политик был арестован в 2017 года, а его партия была распущена.

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