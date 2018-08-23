Мосийчук рассказал, где СБУ отыщет помощников для взрыва Крымского моста

Киев, , 10:42 — REGNUM Спецслужбы Украины должны отыскать помощников в деле уничтожения моста через Керченский пролив. Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По словам парламентария, Крымский мост был построен Россией с единственной целью — с целью «захвата» Азовского моря. Мосийчук подчеркнул, что украинские спецслужбы «должны уделить внимание» идее уничтожения моста. Возможно, к указанному деянию следует привлечь «союзников Украины на Кавказе», добавил украинский нардеп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что вслед за делом журналиста Тома Рогана, предлагавшего взорвать Крымский мост, уголовное производство возбуждено в отношении редактора американского издания Washington Examiner Уго Гурдона, разместившего указанную статью.

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