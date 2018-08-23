Депутат Рады о параде в Киеве: «Нам есть чем похвастаться»

Киев, , 10:42 — REGNUM «Марш украинских военных» и «грохот бронетехники» во время военного парада в Киеве может вызвать «землетрясение» в Кремле. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

По его словам, парад — это «измерение патриотизма» всех жителей страны, которым «есть чем похвастаться».

«Нам есть чем похвастаться, — отметил Барна. — Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии».

Депутат считает, что в Кремле из-за военного парада в Киеве может произойти «землетрясение».

19 августа ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook, что «новые образцы» украинской военной техники, привлеченные для парада в Киеве, вызывают недоумение.

По его словам, хвастаться Киеву нечем. Сотрудник СМИ напомнил, что танки Т-64 не производятся с 1987 года, самоходная артиллерийская установка «Богдана» еще не доработана, а образцы танков Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» существуют в единственном экземпляре.

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