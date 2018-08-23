Четверг, 23 Августа 2018 года
11:43:49 МСК

Маттео Сальвини разрешил принять 29 несовершеннолетних с судна Diciotti

Политика

Всего на борту судна уже неделю находятся 177 мигрантов

Рим, 23 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини дал разрешение на прием в итальянском порту несовершеннолетних с патрульного судна Diciotti. Об этом министр сообщил в социальных сетях вечером 22 августа.

«На борту судна есть 29 несовершеннолетних. Они могут сойти, — сказал Сальвини в видеопослании. — Дети могут сойти, чтобы получить помощь. Что касается остальных — если Европа существует, пусть это продемонстрирует».

С 20 августа итальянское судно береговой охраны Diciotti стоит в порту Катания (Сицилия) с 177 мигрантами на борту. Маттео Сальвини требует, чтобы страны Евросоюза распределили спасенных в Средиземном море мигрантов между собой.

Читайте ранее в этом сюжете: Неделя в море: мигрантов по-прежнему не впускают в Италию

Читайте развитие сюжета: Сальвини: «После мигрантов с Diciotti на берег не сойдет никто»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить