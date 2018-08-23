Маттео Сальвини разрешил принять 29 несовершеннолетних с судна Diciotti

Рим, , 10:44 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини дал разрешение на прием в итальянском порту несовершеннолетних с патрульного судна Diciotti. Об этом министр сообщил в социальных сетях вечером 22 августа.

«На борту судна есть 29 несовершеннолетних. Они могут сойти, — сказал Сальвини в видеопослании. — Дети могут сойти, чтобы получить помощь. Что касается остальных — если Европа существует, пусть это продемонстрирует».

С 20 августа итальянское судно береговой охраны Diciotti стоит в порту Катания (Сицилия) с 177 мигрантами на борту. Маттео Сальвини требует, чтобы страны Евросоюза распределили спасенных в Средиземном море мигрантов между собой.

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