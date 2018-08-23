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Глава свердловского управления капстроительства отстранён от должности

Политика

Об этом распорядился губернатор Евгений Куйвашев

Глава свердловского управления капстроительства отстранён от должности
jarmoluk
Шахматы

Екатеринбург, 23 августа 2018, 10:27 — REGNUM  В Свердловской области глава регионального управления капитального строительства Олег Кагилев отстранён от должности. Об этом распорядился глава области Евгений Куйвашев.

Слова губернатора прозвучали на заседании областного правительства. Поводом для такого шага стало письмо из областной прокуратуры, в котором говорится, что материалы проверки УКСа переданы в органы СКР. Кагилев будет отстранён от должности на время проверки. Вместо него Евгений Куйвашев предложил подобрать другую кандидатуру.

По неофициальным данным, речь идёт о якобы вымогательстве денег с одного из подрядчиков. Сам чиновник отрицает этот факт. Отметим, Олег Кагилев возглавил УКС в начале 2017 года.

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