Объем вкладов населения в банки Калужской области достиг 145 млрд рублей

Калуга, , 10:26 — REGNUM Рублевые вклады жителей Калужской области в банках в первом полугодии 2018 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили около 145 млрд рублей. По состоянию на начало июля 2018 года сбережения населения калужского региона на 45 млрд рублей превысили ссудную задолженность калужан перед банками. Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением Калуга Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

По её словам, средства индивидуальных предпринимателей Калужской области в банках по итогам шести месяцев 2018 года приблизились к 3 млрд рублей. В современных условиях задача по стимулированию внутреннего инвестора и созданию благоприятных условий для его деятельности на финансовом рынке выходит на первый план. Основными финансовыми институтами, где размещаются денежные средства, в калужском регионе остаются банки.

Вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках застрахованы на сумму 1,4 млн рублей. Кроме того, с 1 января 2019 года система страхования вкладов распространится и на средства предприятий малого бизнеса. Максимальный размер страхового возмещения для таких клиентов будет также равен 1,4 млн рублей.

«Рост рублевых вкладов населения сохраняется на протяжении ряда лет. Очень важно, что средства, привлеченные в регионе, не уходят из него, а активно работают в региональной экономике», — подчеркнула Ирина Карлаш.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 205 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).