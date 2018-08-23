Решение швейцарцев по российским активам – серьезный геополитический урок

Москва, , 10:23 — REGNUM Заморозка швейцарскими банками российских активов — это крупное политическое событие: российской политической и экономической элите нужно было более интенсивно готовиться к жесткому обострению отношений с Западом, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Блокировка связанных с Россией счетов началась ещё в июне, когда три швейцарских банка заморозили активы российского бизнесмена Виктора Вексельберга на $1 млрд. Теперь о заморозке связанных с Россией активов на $5 млрд заявил банк «Credit Suisse». Другие швейцарские банки, вне всякого сомнения, последуют его примеру.

Примечательно, что руководство «Credit Suisse» открыто говорит о том, что действует в соответствии с санкциями в отношении России, введёнными США. Впрочем, это признание нам излишне: мы помним, что в 2009 году американцы выписали «Credit Suisse» крупный штраф за нарушение их санкций в отношении Ирана и банк его покорно выплатил.

Другими словами, ещё девять лет тому назад власти нашей страны, её политическая и экономическая элита могли и должны были задуматься о той перспективе, которая ждёт Россию и её экономику в случае продолжения движения по пути возвращения политического суверенитета, утерянного в 1991 году. Понятно, что мы должны были продолжать двигаться по этому пути, но одновременно более интенсивно готовиться к жесткому обострению отношений с Западом.

Этого не произошло. Политика, в основу которой была положена неосуществимая установка на то, чтобы «договориться» с Западом или хотя бы с Западной Европой на принципах равноправия и взаимной выгоды, была продолжена. Более того, кто-то даже мечтал, что, заинтересовав Европу экономически, Россия сможет создать с ней некий союз, который объективно или даже целенаправленно будет работать против США.

На этой же основе строилась и идея «многополярности». Действия швейцарских банков наглядно демонстрируют, что даже формально нейтральная страна Запада (Швейцария, напомню, не является членом ни НАТО, ни ЕС) в современном мире не может действовать вразрез с политикой западного суверена — США. Западный полюс един. Единого противоположного полюса пока не существует, а сама по себе Россия всё ещё недостаточно восстановила свою силу.

Вот об этом, как мне думается, следует сейчас думать, а не о том, что принятое «Credit Suisse» решение — это, как сетуют у нас в Госдуме, «удар по доллару и репутации финансовых институтов». Одним словом, речь идёт об очередном серьёзном и нужном геополитическом уроке, который, надеюсь, на этот раз пойдёт впрок всем: и государству, и бизнесу.

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