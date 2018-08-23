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Порошенко сожалеет, что не выполнил обещания по Донбассу

Политика

В 2014 г. в Донбассе вспыхнула война

Порошенко сожалеет, что не выполнил обещания по Донбассу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 23 августа 2018, 10:18 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко принес жителям страны извинения за то, что власти Украины не смогли в кратчайшие сроки завершить так называемую «антитеррористическую операцию» («АТО») в Донбассе. Об этом, как передает НТВ, заявил глава государства в Днепре.

Порошенко напомнил, что в 2014 г. он объявил о проведении «силовой операции» на востоке Украины.

«Я заявил, что «АТО» будет продолжаться часы, а не месяцы, — сказал президент Украины. — … Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после того, как жители региона не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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Война в Донбассе
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