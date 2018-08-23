В Израиле могут запретить использование палестинского флага

Тель-Авив, , 09:58 — REGNUM Член израильской партии «Ликуд» Анат Берко предложила законопроект о запрете использования палестинского флага во время публичных мероприятий, сообщает 23 августа Al Arabia.

Если подобная инициатива получит поддержку Кнессета, то нарушителей будут сажать в тюрьму сроком до одного года.

«Флаги врагов нельзя допускать в публичной сфере. Это недопустимо и должно пресекаться», — отметила Берко.

Оппозиция уже окрестила подобный законопроект в качества расистского и трусливого. Поддерживающие Палестину политики убеждены, что властям не удастся уничтожить палестинскую идентичность.

Напомним, по мере обострения отношений между Израилем и Палестиной власти еврейского государства выступают с многими инициативами, направленными на эскалацию конфликта. Так, ранее был предложен закон о еврейском характере государства, дискриминирующий палестинское население страны.

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