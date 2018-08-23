Петербург готов открыть свой туристический офис на Хоккайдо

Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM На японском острове Хоккайдо может появиться туристическое представительство Санкт-Петербурга. Об этом говорилось в ходе визита на остров большой делегации Северной столицы во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

Губернаторы Петербурга и префектуры Хоккайдо подписали в Саппоро новый план двухстороннего сотрудничества на 2018−2022 годы, сообщает 23 августа телеканал «Санкт-Петербург».

Одним из основных его направлений как раз является развитие взаимного туризма. В частности, Петербург рассчитывает на увеличение потока туристов из Японии не меньше чем в два раза.

Среди других направлений сотрудничества Санкт-Петербурга и Хоккайдо — переработка твердых бытовых отходов, автопром, здравоохранение, развитие фармацевтической и пищевой промышленности.

В ходе визита петербургской делегации в Японию подписаны меморандум о развитии отношений между школами Петербурга и Саппоро, а также между СПбГУ и Префектурным медицинским университетом Саппоро.

В центре образования и культуры Саппоро состоялся концерт артистов Михайловского театра.