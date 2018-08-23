Индия восстановит пострадавший от наводнения штат без иностранной помощи

Нью-Дели, , 09:34 — REGNUM Власти Индии не будут принимать финансовую помощь от иностранных государств для восстановления пострадавшего от наводнения штата Керала, сообщает 23 августа газета Times of India со ссылкой на представителя МИД страны.

По его словам, Индия высоко ценит предложения помощи от разных стран, однако, в соответствии с действующей политикой страны, правительство намерено задействовать для этих целей внутренние ресурсы.

Напомним, катастрофические наводнения в Индию принёс сезон муссонных дождей. Под удар стихии попали семь штатов. Самые масштабные разрушения зафиксированы в штате Керала, в котором погибли по меньшей мере 370 человек.

На юге Индии тысячи людей остаются заблокированными в поселках и маленьких городах без еды и чистой воды, что может усугубить сложившуюся в регионе ситуацию. Почти 725 тыс. человек нашли временный приют в лагерях помощи.

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