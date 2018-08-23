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Боливия укрепляет границу с Чили и Перу для борьбы с контрабандой

Политика

В стратегических точках будут размещены 25 современных военных постов

Ла-Пас, 23 августа 2018, 09:34 — REGNUM  Боливия создаст 25 передовых военных постов на границе с Чили и Перу с целью улучшения условий жизни солдат, дислоцированных в этих зонах, сообщает агентство Prensa Latina 23 августа.

Заместитель министра по борьбе с контрабандой Гонсало Родригес рассказал прессе, что военные посты будут размещены в стратегических точках. Вместо существующих 19 постов на границе с Чили и 6 на границе с Перу на каждой будут размещено по 25 современных.

Они будут иметь сборную металлическую конструкцию с регулируемой температурой внутри в зависимости от климата. Посты рассчитаны на 40 человек, оснащены туалетами и душевыми, кухней, столовой, операционной, а также вертолетной площадкой. Таким образом, будет возможна мобилизация солдат вне зависимости от населенности местности.

Через границы Перу и Чили проходят основные пути контрабанды в Боливию, которая доставляет большие проблемы экономике страны и стоит жизни боливийских пограничников.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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