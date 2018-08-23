Визит Вэй Фэнхэ в Индию: стороны укрепляют военное сотрудничество

Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились сохранить мир в приграничном регионе и в то же время укрепить военное сотрудничество между двумя странами, сообщает Liputan6.

Вэй Фэнхэ заявил премьер-министру Нарендре Моди, что дружеское сотрудничество стало важной составляющей межведомственных отношений между Китаем и Индией.

Премьер-министр Индии высоко оценил «тысячу лет дружбы» между Индией и Китаем, заявив, что предыдущая встреча с президентом КНР Си Цзиньпином уже принесла свои плоды.

Вэй Фэнхэ также планирует немедленно встретиться с министром обороны Индии, чтобы обсудить дальнейшую безопасность и стабильность на границе.

Напомним, с 21 августа министр обороны КНР Вэй Фэнхэ находится в Нью-Дели с четырёхдневным визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Китая встретился с премьер-министром Индии в Нью-Дели