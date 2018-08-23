В Омске сельский депутат подала иск о незаконности выборов губернатора

Омск, , 09:17 — REGNUM Депутат совета Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова подала в Омский областной суд иск о незаконности выборов губернатора Омской области.

Копию иска опубликовал сайт «Омск политический». В исковом заявлении говорится, что право самовыдвижения граждан на должность губернатора Омской области было принято законом региона от 29 мая 2018 года. До этого кандидатами на должность главы региона могли быть только представители избирательных объединений. При этом самовыдвиженцев обязали собрать в свою поддержку не только подписи депутатов (не менее 214), но и подписи избирателей (не менее 7735).

Ссылаясь на федеральный закон о выборах, Дроздова подчеркивает, что она, как самовыдвиженец, не должна была собирать подписи депутатов:

«Данное требование о сборе подписей депутатов муниципальных образований области в поддержку кандидата-самовыдвиженца — незаконно и не выполнимо, чем были нарушены мои права, как кандидата-самовыдвиженца и гражданина РФ».

Она делает вывод, что «собрать подписи депутатов самовыдвиженцу, если он не входит в номенклатуру власти, невозможно в принципе».

По словам Дроздовой, подписи избирателей ей не удалось собрать из-за того, что они интересовались, собраны ли подписи депутатов в её поддержку, опасаясь «негативного давления со стороны административных органов».

По информации сайта «Омск политический», рассмотрение дела назначено на 24 августа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат совета Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова собиралась участвовать в выборах губернатора Омской области в качестве самовыдвиженца. Однако она не сумела собрать подписи депутатов и избирателей в свою поддержку. Она сдала в избирком три подписи избирателей и две подписи депутатов. Соответственно, в регистрации Дроздовой было отказано.

Читайте также: Кандидат в омские губернаторы сдала в избирком пять подписей

После этого она направила в избирательную комиссию и в суд обращения с требованием отказать в регистрации врио губернатора Александру Буркову. В избиркоме ИА REGNUM сообщили, что, по мнению заявительницы, кандидат допустил нарушения при сборе подписей. Однако проверка нарушений не обнаружила, а Омский областной суд отказал Ирине Дроздовой в принятии искового заявлении.

Вскоре Дроздова объявила трехдневную голодовку из-за «неправильных выборов». К ней присоединились несколько человек. По мнению омского политконсультанта Владимира Лифантьева, акция протеста Дроздовой — «это даже не пиар», а голодовка ради голодовки, «броуновское движение в околополитической тусовке».

«Дроздова попала в непонятную для неё ситуацию и просто не знает, как ей из неё грамотно выкрутиться», — прокомментировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за кресло губернатора Омской области продолжают борьбу врио губернатора Александр Бурков (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат городского совета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР), сотрудник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).

Выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы губернатора: жители Омской области смогут проголосовать на дому