В Йемене убит высокопоставленный командир хуситов

Сана, , 09:17 — REGNUM Йеменские военные, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, нанесли авиаудар по позициям хуситов, убив высокопоставленного командира, сообщает 23 августа Al Arabia.

Мохаммед Хасан Хаддад аль-Аква был убит вместе с 20 другими хуситами. Нападение произошло во время встречи повстанцев в доме высокопоставленного командира.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Хуситы, свергнув президента страны, взяли под контроль большую часть государства, включая столицу Сана.

В 2015 году в конфликт вмешалась Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.

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