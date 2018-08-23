Трамп поздравил Украину с «небывало мощной армией»

Киев, , 09:02 — REGNUM По случаю предстоящего 24 августа дня независимости Украины президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму. Её текст опубликовала пресс-служба украинского президента.

В телеграмме Трамп заверяет Порошенко, что «США всегда будут поддерживать Украину в деле защиты её суверенитета и территориальной целостности». Американский лидер назвал Украину страной с «растущей экономикой и небывало мощными вооруженными силами» и пожелал ей в будущем году мира, успехов и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа пресс-служба украинского правительства объявила, что «устойчивое экономическое развитие» Украины обойдётся американскому бюджету в $78 млн. Добавим, 16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что власти страны собираются потратить $250 млн американской помощи на совершенствование возможностей ПВО, а также на средства радиоэлектронной борьбы и медицину.

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