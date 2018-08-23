Россия перестанет закупать в США комплектующие двойного назначения

Москва, , 08:56 — REGNUM На новые санкции Россия ответит отказом от приобретения в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Аналоги будут закупать в третьих странах, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

По его словам, российская сторона в любом случае откажется от всех американских комплектующих после того, как Вашингтон ввёл ограничения на поставки в РФ продукции двойного назначения. Электронику двойного назначения можно закупать, к примеру, в Китае.

«Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдём выход», — сказал сенатор РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа администрация США объявила о введении против России новых санкций из-за инцидента в Солсбери. Якобы именно Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сильнодействующим веществом. Первый пакет санкций вступил в силу 22 августа.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ответит на санкции США переходом на расчеты в национальных валютах.

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