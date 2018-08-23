В Саудовской Аравии задержан консервативный проповедник

Эр-Рияд, , 08:49 — REGNUM Правоохранительные органы Саудовской Аравии арестовали видного священнослужителя за проповедь, устроенную в мечете Аль-Харам в Мекке, сообщает 23 августа Al Jazeera.

Шейх Салех аль-Таиб был задержан после того, как критиковал в мечети участие в совместных празднествах мужчин и женщин, не являющихся родственниками. Также проповедник критиковал прочие законы, смягчающие нравы в королевстве.

Напомним, за последнее время в Саудовской Аравии значительно либерализовалось законодательство: уменьшена власть религиозной полиции, появились первые кинотеатры в стране, а также разрешено женщинам садиться за руль.

Нововведения связывают с именем наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, получившего европейское образование и стремящегося модернизировать королевство.

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