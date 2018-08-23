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Китай готовит жалобу в ВТО из-за новых американских пошлин

Политика

В Пекине выразили решительный протест из-за действий США

Пекин, 23 августа 2018, 08:22 — REGNUM  Введение американской стороной повышенных пошлин на ввоз китайских товаров нарушает принципы ВТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства коммерции КНР.

Повышенные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Китая объёмом $16 млрд введены с 23 августа. В Пекине выразили решительный протест из-за действий США и подчеркнули, что вынуждены предпринять ответные меры.

«Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин», — говорится в сообщении китайского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели пошлины в размере 25% и 10% соответственно на импорт стальной и алюминиевой продукции. Евросоюз ответил введением 25%-ных пошлин на ряд американских товаров. Россия и некоторые страны оспорили позицию США в ВТО.

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Торговая война между Китаем и США
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