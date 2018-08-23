Испания присоединится к строительству железной дороги Tren Bioceánico

Ла-Пас, , 08:22 — REGNUM Правительство Испании намерено подписать интеграционное соглашение с Боливией с целью участия в проекте Tren Bioceánico, передает телеканал TeleSur 24 августа.

Подписание соглашения должно состояться 28 августа в рамках визита испанского премьер-министра Педро Санчеса в Южную Америку. Санчес будет принят президентом Боливии Эво Моралесом, главным инициатором строительства масштабной железной дороги.

Tren Bioceánico — железная дорога протяженностью 3755 км, которая проходит через территорию Бразилии, Боливии и Перу и соединит бразильский порт Сантус с перуанским Ило. В ее строительстве участвуют Уругвай и Парагвай, а также Германия, Швейцария и Великобритания.

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