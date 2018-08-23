Премьер-министр Австралии объявил о возможной отставке

Канберра, , 08:06 — REGNUM Глава австралийского правительства и лидер правящей Либеральной партии Малькольм Тернбулл заявил о возможном уходе из политики. Так он поступит в случае, если участники партийного совещания потребуют голосования за нового лидера, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Ранее бывший министр внутренних дел Питер Даттон инициировал голосование за лидера партии, и 21 августа Тернбулл с трудом выиграл его. Но 23 августа ряд членов правительства, включая главу минфина Матиаса Корманна, заявили об утрате доверия к действующему лидеру.

Премьер-министр Тернбулл согласился провести повторное партийное совещание 24 августа, потребовав от большинства парламентских либералов подписания соответствующей петиции. Если участники встречи поддержат инициативу о голосовании за нового лидера, Тернбулл расценит это как вотум недоверия.

В таком случае действующий премье-министр не станет выдвигать свою кандидатуру.

Отмечается, что при голосовании шансы на победу есть у Питера Даттона, а также у министра по правительственным расходам Скотта Моррисона.

63-летний Малькольм Тернбулл возглавляет правительство Австралии с 15 сентября 2015 года. Его предшественником на этом посту был Тони Эбботт.

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