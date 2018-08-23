США, Великобритания и Франция осуждают применении химоружия в Сирии

Париж, , 08:11 — REGNUM В связи с пятой годовщиной химической атаки в Гуте Соединенные Штаты, Великобритания и Франция сделали общее заявление, еще раз «осудив использование химического оружия режимом Башара Асада 21 августа 2013 года», сообщает МИД Франции.

Будучи постоянными членами Совета Безопасности, страны вновь подтверждают общую решимость «не допускать использования сирийским режимом химического оружия» и нести ответственность за его использование.

«Наша позиция по использованию химического оружия режимом Башара Асада не изменилась. Мы будем адекватно реагировать на любое новое применение химического оружия сирийским режимом, поскольку это оружие уже имело губительные гуманитарные последствия для сирийского населения», — говорится в заявлении.

США, Великобритания и Франция приветствуют запуск 23 января 2018 года международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия и призывают все страны, приверженные этой борьбе, присоединиться к нему. Стороны по-прежнему привержены поиску правосудия для жертв химического оружия.

Страны призывают международное сообщество поддержать коллективные усилия по прекращению использования химического оружия.