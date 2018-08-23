Четверг, 23 Августа 2018 года
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Пекин примет ответные меры на повышение ввозных пошлин США

Политика

Действия США являются очевидным нарушением правил ВТО

Пекин примет ответные меры на повышение ввозных пошлин США
Цитата из к/ф «Выход Дракона». Реж. Роберт Клауз. 1973. США — Гонконг
Решительный китайский ответ

Пекин, 23 августа 2018, 07:58 — REGNUM  Китайские власти предупредили Вашингтон о принятии ответных мер в связи с введением США в отношении китайских товаров новых таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

В заявлении говорится, что Китай выражает протест в связи с тем, что с 23 августа Соединёнными Штатами было введено повышение пошлин до 25% — на ввоз товаров из Китая на общую сумму в $16 млрд. По мнению Пекина, такие действия являются очевидным нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО).

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют курсами своих валют, чтобы компенсировать потери от пошлин со стороны США.

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Торговая война между Китаем и США
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