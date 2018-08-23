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Сенат Аргентины санкционировал обыск в домах экс-президента Киршнер

Политика

Обыск проводится в рамках расследования «дела тетрадей о коррупции»

Сенат Аргентины санкционировал обыск в домах экс-президента Киршнер
Иллюстрация: Casarosada.gob.ar
Кристина Фернандес де Киршнер

Буэнос-Айрес, 23 августа 2018, 07:54 — REGNUM  23 августа Сенат Аргентины проголосовал за разрешение на обыск в трех домах бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, передает телеканал TeleSur.

Решение было принято единогласно всеми присутствующими 67 сенаторами, включая саму Киршнер. Обыски будут проведены в рамках расследования так называемого «дела тетрадей о коррупции».

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Как сообщало ИА REGNUM, супруги Нестор и Кристина Киршнер, а также экс-министр федерального планирования Хулио де Видо подозреваются в создании коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы с 2003 по 2015 годы. Сторонники Киршнер считают дело сфабрикованным с целью отстранить ее от участия в президентских выборах в 2019 году.

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