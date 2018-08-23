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Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта

Политика

Глава Белого дома «не знал обо всех этих вещах с налогами»

Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 23 августа 2018, 07:50 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос о помиловании бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта, сообщила журналистка телеканала Fox News Эшли Ирхарт, которая брала интервью у американского лидера.

По ее словам, Трамп «упомянул помилование Манафорта», а также сказал, что «рассмотрит это». Она отметила, что они были друзьями, а глава Белого дома «не знал обо всех этих вещах с налогами». Само интервью выйдет сегодня, 23 августа.

Напомним, 21 августа присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, он признан виновным в налоговом мошенничестве. Манафорту грозит длительное заключение, приговор суда будет вынесен позднее.

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