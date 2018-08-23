Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос о помиловании бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта, сообщила журналистка телеканала Fox News Эшли Ирхарт, которая брала интервью у американского лидера.

По ее словам, Трамп «упомянул помилование Манафорта», а также сказал, что «рассмотрит это». Она отметила, что они были друзьями, а глава Белого дома «не знал обо всех этих вещах с налогами». Само интервью выйдет сегодня, 23 августа.

Напомним, 21 августа присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, он признан виновным в налоговом мошенничестве. Манафорту грозит длительное заключение, приговор суда будет вынесен позднее.

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