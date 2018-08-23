Депутат Госсобрания Якутии законно лишён статуса кандидата в новый созыв

Якутск, , 07:55 — REGNUM Экс-кандидат в депутаты Госсобрания Якутии и главы Якутска Владимир Фёдоров не смог восстановить через суд своё право на борьбу за кресло народного избранника. Он обратился в Верховный суд региона с иском, требованием которого было признание отказа в регистрации незаконным, но инстанция в его удовлетворении отказала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Фёдоров выбыл из борьбы за место в Госсобрании потому, что большой процент представленных им подписей избирком признал недостоверными, поясняет ЯСИА. 40 подписей не были приняты с подачи управления МВД по вопросам миграции, восемь не прошли почерковедческую экспертизу, а пять — содержали исправления. В итоге процент брака превысил установленный законодательством порог, что стало основанием для отказа Владимиру Фёдорову в регистрации кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии.

Верховный суд республики с решением избиркома согласился, несмотря на указание кандидата, что его не уведомили о выявленных недостатках и не предоставили возможности исправить их. Такая возможность законодательством не предусматривается, пояснили в инстанции. Исковое заявление Фёдорова оставлено без удовлетворения, но это решение он может обжаловать в течение пяти рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Фёдоров не был зарегистрирован также кандидатом в мэры Якутска. Партия «Родина», от которой он баллотировался, сначала выдвинула, а потом отозвала его кандидатуру. В связи с этим Владимир Фёдоров обратился с жалобой в Центризбирком РФ.

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