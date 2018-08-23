Оппозиционные партии Франции набирают силу

Париж, , 07:46 — REGNUM Президент и правительство Франции вернулись к своим обязанностям. Оппозиция также находится на стартовой линии. Начиная с четверга, 23 августа, большинство партий открывают свои традиционные летние школы, сообщает Europe1.

Социалистическая партия Франции останется верна своей традиционной встрече в Ла-Рошеле, которая проводится с 23 по 25 августа. Ранее на этой неделе приближенные Франсуа Олланда опровергли слухи о том, что бывший глава государства должен прийти на встречу партии, чтобы поговорить о Европе.

С 23 по 26 августа партия «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона организует множество семинаров, конференций и совещаний, на которые были приглашены избранные должностные лица со всех левых партий, за исключением партии «Республиканцы» и партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

В Анже Французская коммунистическая партия соберется с 24 по 26 августа отпраздновать двухсотлетие Карла Маркса. Лидер партии Пьер Лоран, выступит 26 августа.

Партия «Европа Экология Зелёные» также соберется с 23−25 августа в Страсбурге. Конкурирующие с партией Жан-Люка Меланшона в правительстве «Зеленые» всячески заинтересованы в установлении курса для европейцев.

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