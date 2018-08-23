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Израиль одобрил строительство 1 тыс. домов на оккупированных территориях

Политика

Окончательное разрешение на создание получили 400 домов, остальные ждут некоторых бюрократических процедур

Тель-Авив, 23 августа 2018, 07:42 — REGNUM  Власти Израиля одобрили планы по строительству более 1 тыс. домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 23 августа Al Jazeera.

Комитет при министерстве обороны еврейского государства утвердил строительство 1 тыс. 4 новых домов. Окончательное разрешение на создание получили 400 домов, остальные ждут прохождения некоторых бюрократических процедур.

Напомним, за последние месяцы отношения между Израилем и Палестиной значительно осложнились. В ходе акций протеста израильские военные убили свыше сотни палестинцев, вышедших на демонстрации против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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