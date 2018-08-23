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В США показали кадры сброса ядерной бомбы истребителем F-15

Политика

Ядерного заряда в бомбах не было

Вашингтон, 23 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Американский научный центр Sandia National Labs показал процесс сброса ядерной бомбы B61 с истребителя F-15, видео опубликовано на YouTube-канале центра.

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Так, в первой части показано, как истребитель сбрасывает тактическое ядерное оружие при полете на большой высоте, а во второй — на высоте порядка 270 метров, после чего у бомбы раскрывается тормозной парашют.

Вместе с тем уточняется, что ядерного заряда в бомбах не было, а испытания проходили на одном из военных полигонов в штате Невада еще летом 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США прошла первую серию испытаний управляемая ядерная гравитационная бомба B61−12 с применением бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit. Сообщалось, что Вашингтон готов разместить данные бомбы на военных базах в странах ЕС: Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

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Ядерное оружие
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