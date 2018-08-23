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Президент Гватемалы оказался под прицелом прокуратуры и суда

Политика

Джимми Моралес подозревается в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2015 года

Гватемала, 23 августа 2018, 07:33 — REGNUM  23 августа Верховный суд Гватемалы санкционировал предварительные слушания по делу незаконного финансирования предвыборной кампании действующего президента страны Джимми Моралеса, передает телеканал TeleSur.

Запрос в суд был подан Государственной прокуратурой и Международной комиссией в Гватемале, которые также требуют лишить президента дипломатического иммунитета на том основании, что его партия «Фронт национальной конвергенции» скрыла поступление 7,5 млн кетсалей (ок. $990 тыс.), послуживших для оплаты листовок и тренингов волонтеров в предвыборной кампании 2015 года.

В Конгрессе Гватемалы будет создана комиссия из пяти случайно выбранных депутатов, которые подготовят отчет о возможности снятия иммунитета. Если комиссия даст положительный ответ, вопрос будет вынесен на голосование. Для лишения Моралеса дипломатического иммунитета потребуется 105 голосов депутатов.

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