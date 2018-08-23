Президент Гватемалы оказался под прицелом прокуратуры и суда

Гватемала, , 07:33 — REGNUM 23 августа Верховный суд Гватемалы санкционировал предварительные слушания по делу незаконного финансирования предвыборной кампании действующего президента страны Джимми Моралеса, передает телеканал TeleSur.

Запрос в суд был подан Государственной прокуратурой и Международной комиссией в Гватемале, которые также требуют лишить президента дипломатического иммунитета на том основании, что его партия «Фронт национальной конвергенции» скрыла поступление 7,5 млн кетсалей (ок. $990 тыс.), послуживших для оплаты листовок и тренингов волонтеров в предвыборной кампании 2015 года.

В Конгрессе Гватемалы будет создана комиссия из пяти случайно выбранных депутатов, которые подготовят отчет о возможности снятия иммунитета. Если комиссия даст положительный ответ, вопрос будет вынесен на голосование. Для лишения Моралеса дипломатического иммунитета потребуется 105 голосов депутатов.