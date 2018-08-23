КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ — эксперты США

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM С начала августа 2018 года на испытательном ракетном полигоне Сохэ в Северной Корее не произошло сколь бы то ни было значимых работ по демонтажу инфраструктуры и оборудования. К такому выводу пришли после анализа кадров спутниковой разведки эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North.

«С 3 августа не происходит никаких работ по демонтажу оборудования. Разобранные ранее компоненты остаются уложенными на землю», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, специалисты отметили, что до сих пор неясно, связана ли деятельность по разбору инфраструктуры полигона с демонтажем или это часть модернизационных работ на объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля исследовательская группа центра 38 North заявила, что на площадке полигона Сохэ в Северной Корее начались работы по демонтажу ключевых объектов. Демонтаж первого здания, используемого для сборки ракет и испытания ракетных двигателей, начался еще 20 июля, подчеркнули в центре.

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