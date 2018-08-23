Багдад приостановил арабизацию провинции Киркук

Багдад, , 07:26 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Ирака приостановило арабизацию спорной провинции Киркук, сообщает 23 августа Kurdistan.ru.

На сегодняшний день действие права на переселение арабских семей на земли, где проживают курды и туркоманы, приостановлено. Решение было принято после того, как делегация, в составе которой находились курды и туркоманы, отправилась в Багдад на переговоры по данному вопросу.

«Во время встречи с министром сельского хозяйства мы высказали свою позицию по данному вопросу, и он согласился приостановить действие указа», — рассказал один из членов делегации.

Напомним, провинция Киркук считается курдами исконно своей территорией. В октябре 2017 года вооруженные силы Ирака вытеснили курдские пешмерга из региона после конфликта относительно референдума о независимости Иракского Курдистана от центрального правительства страны.

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