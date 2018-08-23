Ах, если бы: Порошенко намерен сделать армию Украины сильнейшей в Европе

Киев, , 07:24 — REGNUM Армия Украины станет «одной из самых сильных в Европе». Об этом президент страны Пётр Порошенко заявил накануне, 22 августа, выступая на форуме ветеранов в Киеве. Украинский лидер отметил, что Украина осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе Вооружённых сил, полностью под стандарты НАТО. При этом России он направил главный «месседж», который привёз с саммита Североатлантического альянса: «Вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства».

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Порошенко назвал армию Украины одной из самых боеспособных в мире

«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — сказал Порошенко, отметив, что впереди ещё очень много работы.

Порошенко посетовал, что если бы Вооружённые силы Украины имели такую мощь, как сейчас, то события 2014 года могли развиваться по иному сценарию.

«Если бы в 2014 году мы имели такую степень боевой готовности, как сегодня, — все было бы иначе. Во-первых, мы бы не понесли таких потерь. Во-вторых, я убежден, мы бы не остались пока без Крыма. И вообще Вооруженные силы были бы мощным предостережением против того, чтобы Россия вообще пошла бы на нас войной», — уверен Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил кардинальные изменениях, которые произошли в украинской армии за последние четыре года.

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Украинская армия самая сильная — Порошенко ссылался на рекламный веб-сайт

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявил о создании «новой армии Украины». Он подчеркнул, что за последние четыре года на Украине «создали совершенно новую армию, очень хорошо подготовленную, которая способна защищать государство, которая очень четко мотивирована, накормлена, одета, обучена». По его словам, усилиями оборонной промышленности все части ВСУ сегодня укомплектованы необходимым вооружением.

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