Депутат Рады ждет «землетрясения» в Кремле из-за военного парада в Киеве

Киев, , 07:18 — REGNUM В Кремле может произойти «землетрясение» из-за военного парада в Киеве, который состоится 24 августа в День независимости Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, военный парад, на котором Украине «есть чем похвастаться», является «измерением патриотизма всех граждан», которые хотят увидеть боеспособность ВСУ.

«Марш наших (украинских) военных и грохот бронетехники (в Киеве) должны вызвать землетрясение в Кремле», — добавил Барна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа в центре Киева заглох танк, участвовавший в репетиции военного парада по случаю Дня независимости Украины. ЧП произошло на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

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