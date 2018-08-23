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Депутат Рады ждет «землетрясения» в Кремле из-за военного парада в Киеве

Политика

22 августа в центре Киева заглох танк

Киев, 23 августа 2018, 07:18 — REGNUM  В Кремле может произойти «землетрясение» из-за военного парада в Киеве, который состоится 24 августа в День независимости Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, военный парад, на котором Украине «есть чем похвастаться», является «измерением патриотизма всех граждан», которые хотят увидеть боеспособность ВСУ.

«Марш наших (украинских) военных и грохот бронетехники (в Киеве) должны вызвать землетрясение в Кремле», — добавил Барна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа в центре Киева заглох танк, участвовавший в репетиции военного парада по случаю Дня независимости Украины. ЧП произошло на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

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