Четверг, 23 Августа 2018 года
08:35:01 МСК

Credit Suisse испугался репрессий США и заморозил российские активы

Политика

Ранее сообщалось о начале действия нового пакета санкций США против РФ

Берн, 23 августа 2018, 07:13 — REGNUM  Руководство одного из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse Group AG — приняло решение заморозить связанные с Россией активы на $5 млрд. Об этом сообщает 22 августа агентство Reuters.

Читайте также: «Не откладывая в долгий ящик»: Россия подготовила ответ на новые санкции

Отмечается, что действия финансового конгломерата связаны с опасениями подвергнуться «репрессиям» Вашингтона в связи с введёнными 22 августа антироссийскими санкциями, направленными в том числе и на финансовый сектор РФ.

Читайте также: За пять лет инвестиции в Россию снизились на 80% — минфин США

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа глава Минторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что в ответ на введённые администрацией Соединённых Штатов ограничения Россия может ответить отказом от доллара и переходом на международные расчеты в национальных валютах.

Читайте также: РФ может ответить на санкции США расчетом в национальных валютах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить