Credit Suisse испугался репрессий США и заморозил российские активы

Берн, , 07:13 — REGNUM Руководство одного из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse Group AG — приняло решение заморозить связанные с Россией активы на $5 млрд. Об этом сообщает 22 августа агентство Reuters.

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Отмечается, что действия финансового конгломерата связаны с опасениями подвергнуться «репрессиям» Вашингтона в связи с введёнными 22 августа антироссийскими санкциями, направленными в том числе и на финансовый сектор РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа глава Минторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что в ответ на введённые администрацией Соединённых Штатов ограничения Россия может ответить отказом от доллара и переходом на международные расчеты в национальных валютах.

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