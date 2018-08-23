Четверг, 23 Августа 2018 года
08:36:53 МСК

Посол КНР в России: Консульство в Казани появилось благодаря народной воле

Политика

А также соответствует текущему моменту в развитии двусторонних отношений

Казань, 23 августа 2018, 07:13 — REGNUM  Китай открыл свое Генеральное консульство в Казани в связи с нуждами органического развития двусторонних отношений, заявил посол Китая в России, передает 22 августа агентство Синьхуа.

«Открытие консульства отвечает нуждам устойчивого развития всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия между Россией и Китаем», — заявил посол Ли Хуэй на церемонии открытия, добавив, что помимо прочего решение было продиктовано мощным желанием народов двух стран укрепить дружественные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия Генерального консульства КНР в Казани присутствовал лично глава Татарии Рустам Минниханов. Таким образом, казанское дипломатическое представительство стало уже шестым после генконсульств, что уже открыты во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани открылось консульство Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить