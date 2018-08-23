Посол КНР в России: Консульство в Казани появилось благодаря народной воле

Казань, , 07:13 — REGNUM Китай открыл свое Генеральное консульство в Казани в связи с нуждами органического развития двусторонних отношений, заявил посол Китая в России, передает 22 августа агентство Синьхуа.

«Открытие консульства отвечает нуждам устойчивого развития всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия между Россией и Китаем», — заявил посол Ли Хуэй на церемонии открытия, добавив, что помимо прочего решение было продиктовано мощным желанием народов двух стран укрепить дружественные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия Генерального консульства КНР в Казани присутствовал лично глава Татарии Рустам Минниханов. Таким образом, казанское дипломатическое представительство стало уже шестым после генконсульств, что уже открыты во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани открылось консульство Китая