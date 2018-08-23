Китай и Сингапур вместе встанут на борьбу с мировым протекционизмом

Чунцин, Китай, , 06:41 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн встретился во время первой выставки Smart China Expo (SCE) в Чунцине с премьер-министром Сингапура Го Чок Тонгом, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

По словам Ханя, Китай и Сингапур идут по пути взаимного уважения, выгоды и учатся друг у друга. Китай намерен сотрудничать с Сингапуром в деле защиты многосторонней торговой системы, основанной на принципах международного права, а также в деле создания открытой, инклюзивной и сбалансированной глобальной экономики.

Го, в свою очередь, отметил, что Сингапур всегда придавал особую значимость отношениям с Китаем, которые за последние годы демонстрировали стабильное развитие. По его словам, Сингапур против односторонности и протекционизма в политике и экономике, а также выразил желание сотрудничать с Китаем с целью обеспечения лучшей связанности и открытости мировой экономики.

Напомним, что Smart China Expo проводится в 2018 году впервые. Выставка проходит в городе центрального подчинения Чунцине. Ее задачей является налаживание сотрудничества между Китаем и другими странами в вопросе «умных технологий», включая технологии «больших даных», а также обсуждение насущных экономических и политических проблем.

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